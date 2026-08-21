FT узнала о запросе Украины на использование Starlink для ударов вглубь России
Украина добивается разрешения на использование беспилотников с системами Starlink, чтобы атаковать пусковые установки баллистических ракет России. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Дроны, оснащенные системой Starlink, используют спутниковую сеть SpaceX для поддержания более надежной связи с операторами на больших расстояниях. Кроме того, они становятся менее уязвимыми для радиопомех. Украина использует спутниковую систему Starlink для военных и гражданских нужд внутри страны. Однако президент Украины Владимир Зеленский попросил, чтобы глава SpaceX Илон Маск разрешил украинской стороне использовать Starlink за пределами страны. По данным газеты, об этом президент Украины говорил на встрече c американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме в июле.
По словам источников FT, Украина попросила разрешить ей использовать Starlink для беспилотников дальнего действия на расстоянии до 200 км вглубь России. В Киеве предполагают, что ограничение глубины этих ударов может побудить господина Маска одобрить запрос. Газета отмечает, что переговорный процесс по этому вопросу усложнило увольнение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова — человека, который имел прямую связь с Илоном Маском.
Илон Маск в августе 2026 года отказал властям Украины в разрешении использовать систему спутниковой связи Starlink для нанесения ударов вглубь России. При этом бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, который ранее «на коленях» просил о поставках оборудования SpaceX, продолжает «закулисными способами» пытаться получить одобрение Маска.
В феврале 2026 года Илон Маск заявлял об эффективности мер SpaceX, направленных на пресечение несанкционированного использования Starlink российской стороной. Министр обороны Украины Михаил Федоров 29 января 2026 года сообщал о взаимодействии Киева со SpaceX для предотвращения использования системы для наведения дронов российскими силами. В 2024 году Михаил Федоров заявил, что отключение терминалов Starlink на подконтрольных России территориях стало бы катастрофой для вооруженных сил Украины, поскольку они используют там определенные технологии, связанные с БПЛА.