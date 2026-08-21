FT узнала о запросе Украины на использование Starlink для ударов вглубь России

Украина добивается разрешения на использование беспилотников с системами Starlink, чтобы атаковать пусковые установки баллистических ракет России. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Дроны, оснащенные системой Starlink, используют спутниковую сеть SpaceX для поддержания более надежной связи с операторами на больших расстояниях. Кроме того, они становятся менее уязвимыми для радиопомех. Украина использует спутниковую систему Starlink для военных и гражданских нужд внутри страны. Однако президент Украины Владимир Зеленский попросил, чтобы глава SpaceX Илон Маск разрешил украинской стороне использовать Starlink за пределами страны. По данным газеты, об этом президент Украины говорил на встрече c американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме в июле.

По словам источников FT, Украина попросила разрешить ей использовать Starlink для беспилотников дальнего действия на расстоянии до 200 км вглубь России. В Киеве предполагают, что ограничение глубины этих ударов может побудить господина Маска одобрить запрос. Газета отмечает, что переговорный процесс по этому вопросу усложнило увольнение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова — человека, который имел прямую связь с Илоном Маском.