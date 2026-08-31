FT: Маск допустил использование Starlink для ударов ВСУ вглубь России
Основатель SpaceX Илон Маск не против использования спутниковых систем Starlink для ударов ВСУ вглубь России. Об этом он заявил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их словам, господин Маск тем не менее указал, что финальное решение по вопросу Starlink остается за Белым домом.
Илон Маск (второй слева)
Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Михаил Федоров в беседе с газетой отказался комментировать переговоры с американским бизнесменом. Илон Маск и представители SpaceX на запрос FT по этому поводу не ответили. Бывший украинский министр пояснял, что использование реактивных дронов, дешевых ракет и вооружения с искусственным интеллектом поможет подтолкнуть президента России Владимира Путина к диалогу по мирному урегулированию.
FT ранее узнала о запросе Украины на использование беспилотников с системами Starlink, чтобы атаковать пусковые установки российских баллистических ракет. Такие дроны поддерживают более надежную связь с операторами на больших расстояниях. Также они становятся менее уязвимы к радиопомехам.
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В августе 2026 года Украина пыталась получить от Илона Маска разрешение на использование беспилотников с системами Starlink для ударов по российским ракетным установкам на расстоянии до 200 км вглубь России. Однако, по информации The Atlantic от 7 августа 2026 года, Илон Маск отказал Украине в этой просьбе, продолжая спорить с Михаилом Федоровым о рисках эскалации конфликта.
Украинская сторона с февраля 2026 года взаимодействовала со SpaceX, чтобы предотвратить использование Starlink российской стороной для наведения дронов. В январе 2026 года Илон Маск заявил, что предпринятые меры для пресечения несанкционированного использования Starlink Россией, по всей видимости, сработали.
В 2022 году вице-премьер Украины Михаил Федоров «на коленях» просил Илона Маска о поставках Starlink, и в октябре 2022 года Маск заверил Федорова, что система продолжит работать в Украине. Он также изначально выразил готовность финансировать работу системы Starlink в Украине, несмотря на то, что в октябре 2022 года заявлял о невозможности дальнейшего финансирования.