FT: Маск допустил использование Starlink для ударов ВСУ вглубь России

Основатель SpaceX Илон Маск не против использования спутниковых систем Starlink для ударов ВСУ вглубь России. Об этом он заявил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их словам, господин Маск тем не менее указал, что финальное решение по вопросу Starlink остается за Белым домом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск (второй слева)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Илон Маск (второй слева)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Михаил Федоров в беседе с газетой отказался комментировать переговоры с американским бизнесменом. Илон Маск и представители SpaceX на запрос FT по этому поводу не ответили. Бывший украинский министр пояснял, что использование реактивных дронов, дешевых ракет и вооружения с искусственным интеллектом поможет подтолкнуть президента России Владимира Путина к диалогу по мирному урегулированию.

FT ранее узнала о запросе Украины на использование беспилотников с системами Starlink, чтобы атаковать пусковые установки российских баллистических ракет. Такие дроны поддерживают более надежную связь с операторами на больших расстояниях. Также они становятся менее уязвимы к радиопомехам.