«Ястреб» обещал перевоспитаться

Как стало известно “Ъ”, глава ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко просит смягчить ему приговор. Он отметил, что дал показания против других фигурантов. Ему назначено 18 лет колонии строгого режима за обман порядка 90 военнослужащих, вымогательство, похищения людей и пытки, а также за организацию убийства. Прокуратура добивается ужесточения ему наказания до 22 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко

Фото: Архив Алексея Марущенко Создатель ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко

Фото: Архив Алексея Марущенко

Глава ЧВК «Ястреб» Алексей Марущенко обратился в Белгородский областной суд с апелляционной жалобой на свой приговор. Его обвиняют в мошенничестве, похищении людей, нарушении неприкосновенности жилища, грабеже, причинении вреда средней тяжести здоровью, превышении полномочий с использованием пыток и убийстве. В августе 2026 года Белгородский районный суд назначил ему 18 лет колонии строгого режима.

Осужденного такой приговор не устроил. Его адвокат назвал назначенное Алексею Марущенко наказание слишком суровым и попросил снизить срок.

По словам защиты, с господином Марущенко было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, дело было рассмотрено в особом порядке, вину он признал и заявил о раскаянии.

По мнению защиты, суд не учел в полной мере совокупность смягчающих обстоятельств. «Наказание не должно носить сугубо карательный характер. Оно должно выполнять прежде всего воспитательную цель. Все последующее поведение после пресечения преступления свидетельствует о том, что Марущенко осознает противоправность своих действий и искренне раскаивается»,— написал адвокат в жалобе.

Прокуратура попросила ужесточить наказание основателю ЧВК «Ястреб» до 22 лет. По мнению гособвинения, суд первой инстанции не учел, что фигурант в составе группы лиц совершил преступления в отношении добровольцев, заключивших контракты на службу в штурмовых подразделениях. Таким образом он вредил не только их личным интересам, но и препятствовал, по мнению прокуратуры, проведению самой специальной военной операции.

Защита Марущенко направила в суд возражения на представление прокуратуры. Адвокат указал, что позиция прокурора подрывает институт досудебного соглашения. Он полностью выполнил условия сделки со своей стороны, однако обвинение запросило почти максимальный срок, обесценивая сотрудничество.

По эпизоду с военнослужащими часть похищенных средств — 1,5 млн руб.— пошла на закупку пяти беспилотников, изъятых при обыске. 27 потерпевшим возмещено 2,6 млн руб. Это снижает общественную опасность и исключает усиление наказания, полагает защита.

Поводом для похищения военкора Романа Семенова, указывает адвокат, стало его журналистское расследование и ложные обвинения в шпионаже в адрес господина Марущенко, сообщил адвокат в жалобе.

По эпизоду убийства военнослужащего Аджиева в обвинительном заключении сказано, что тот неоднократно допускал грубое, неуважительное отношение к командирам и сослуживцам, ненадлежащим образом исполнял общие обязанности военной службы. Такое поведение будущей жертвы и других потерпевших, по мнению адвоката, смягчает вину господина Марущенко.

Защита также отмечает, что создатель ЧВК раскаялся в этих преступлениях, попросив прощения у родственников потерпевших, и сожалеет, что пошел по такому пути решения проблем, а не действовал законными способами.

По версии следствия, Алексей Марущенко вместе с подручными обманывал добровольцев, желавших заключить контракт с Минобороны. У военнослужащих под различными предлогами — якобы на помощь с документами или покупку оборудования — выманивали деньги, от 30 тыс. до 200 тыс. руб. Тех, кто пытался сопротивляться, пытали и убивали. Всего потерпевшими признаны почти 90 военных, а общая сумма похищенного превысила 8,8 млн руб. Марущенко вменяли в вину организацию убийства рядового Рашида Аджиева, а также похищение военкора Романа Семенова, которого, по данным следствия, злоумышленники пытали.

Ефим Брянцев