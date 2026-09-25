Воронеж накрыли беспилотники

Прошедшей ночью Воронеж подвергся массовому налету украинских беспилотников. Ранения получили 13 человек, двое из них находятся в реанимации. Повреждены жилые дома и предприятие. Местные власти называют этот налет самым крупным с начала боевых действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После двух часов ночи в Воронеже была объявлена опасность удара БПЛА и включены сирены. Через час над городом прогремело несколько взрывов. В левобережной части вспыхнул пожар, пламя которого было видно издалека. Налет продолжался больше часа.

Отбой опасности беспилотной атаки объявили после семи утра. Губернатор Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили над шестью районами региона 88 БПЛА. На тот момент было известно о четырех пострадавших жителях областного центра. Двух женщин в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями госпитализировали, а двоим мужчинам оказали помощь на месте.

В городе посекло фасады и выбило окна в нескольких многоэтажках. Упавшие на землю осколки повредили десятки автомобилей, припаркованных рядом с домами. По данным губернатора, обломки упали на нежилые и производственные здания, что привело к пожарам.

К девяти часам утра количество пострадавших выросло до 13 человек. Среди раненых оказался шестилетний ребенок, медицинскую помощь ему оказали на месте. Одна женщина 1963 года рождения и мужчина 2001 года рождения попали в реанимацию, еще одного жителя обследуют в больнице. Всех остальных отпустили домой.

На местах падения БПЛА в Воронеже работают оперативные службы. Городские власти приступили к осмотру поврежденного жилья. В местных управах работают горячие линии для жителей, чьи автомобили получили повреждения.

После налета власти Воронежа приняли решение перевести на дистанционное обучение одну школу и приостановить работу одного из корпусов детского сада. Мэр Сергей Петрин объявил, что работы по устранению последствий спланированы и начнутся в ближайшее время. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов назвал ночную атаку на город террористическим актом и «самым массированным налетом». Следственный комитет возбудил по факту атаки уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).

Сергей Толмачев, Воронеж