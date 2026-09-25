Четыре человека получили ранения при ночном налете БПЛА на Воронеж

Четыре человека пострадали при налете беспилотников на Воронеж этой ночью, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. Две женщины доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями. Двоим мужчинам медицинскую помощь оказали на месте.

Всего за ночь в небе над Воронежем и минимум шестью районами региона уничтожили 88 БПЛА. В нескольких частных и многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна, повреждены автомобили.

«Также обломками повреждено несколько нежилых и производственных зданий; в некоторых случаях попадания фрагментов БПЛА сопровождались возгораниями»,— написал господин Гусев. Он добавил, что в разных районах города обнаружены обломки дронов, и призвал жителей не приближаться к ним.