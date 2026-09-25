Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Четыре человека получили ранения при ночном налете БПЛА на Воронеж

Четыре человека пострадали при налете беспилотников на Воронеж этой ночью, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. Две женщины доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями. Двоим мужчинам медицинскую помощь оказали на месте.

Всего за ночь в небе над Воронежем и минимум шестью районами региона уничтожили 88 БПЛА. В нескольких частных и многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна, повреждены автомобили.

«Также обломками повреждено несколько нежилых и производственных зданий; в некоторых случаях попадания фрагментов БПЛА сопровождались возгораниями»,— написал господин Гусев. Он добавил, что в разных районах города обнаружены обломки дронов, и призвал жителей не приближаться к ним.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд