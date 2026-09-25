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Губернатор Гусев сообщил об атаке БПЛА на Воронеж

Силы ПВО отражают атаку беспилотников над Воронежем и пригородными районами, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Повреждения в городе уточняются, оперативные службы работают на местах»,— написал глава региона в Telegram.

Ранее господин Гусев предупреждал о беспилотной опасности в региональном центре и Нововоронеже. Кроме того, беспилотная опасность была объявлена в Богучарском, Кантемировском, Острогожском, Лискинском, Калачеевском и Россошанском районах области.

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