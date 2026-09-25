Число пострадавших от атаки БПЛА в Ульяновской области выросло до 12 человек

Количество пострадавших в результате атаки БПЛА на Ульяновскую область выросло до 12 человек. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Трое пострадавших госпитализированы — они находятся в региональном травмоцентре и Ульяновской областной клинической больнице, остальные получают помощь амбулаторно. Состояние всех пациентов медики оценивают как удовлетворительное, тяжелых случаев нет; среди раненых — двое детей.

Глава региона работает на месте ликвидации последствий атаки в Ульяновске. Для пострадавших развернут пункт временного размещения на базе второго корпуса гимназии № 21 (ул. Розы Люксембург, 48): здесь принимают заявления на адресную материальную помощь, оказывают психологическую поддержку, дежурит бригада неотложной помощи, организовано горячее питание.

Дополнительно по поручению губернатора на базе гостиницы «Волга» открыт еще один пункт временного размещения с возможностью ночлега; при необходимости готовы задействовать гостиницы «Октябрьская» и «Венец», а также социальные и реабилитационные учреждения.

В результате атаки БПЛА в Ульяновской области повреждения получили шесть многоквартирных домов. В большинстве из них выбиты стекла, в одном зафиксировано частичное обрушение — специалистам поручено оценить целостность конструкций.

Ущерб предстоит просчитать министерству ЖКХ и администрации Ульяновска, после чего будут мобилизованы рабочие бригады для восстановления объектов. При этом приступить к ремонтным работам специалисты смогут только после того, как на местах отработают саперные группы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов