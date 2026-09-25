В Ульяновске после атаки БПЛА развернули ПВР и отменили занятия в школах

Ульяновск подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов: военнослужащие и мобильные огневые группы сбили десятки беспилотников. В связи с этим в регионе развернуты пункты временного размещения и отменены занятия в школах. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Целью атаки стало одно из промышленных предприятий региона — объект получил повреждения. Кроме того, пострадали несколько многоквартирных жилых домов.

Наибольшие разрушения зафиксированы в доме в северной части города: жильцов эвакуируют и размещают в школе № 29 (ул. Розы Люксембург, 48), где им окажут необходимую помощь. Для длительного размещения граждан подготовлен пункт в гостинице «Волга» — там же организовано горячее питание.

По поручению властей МинЖКХ и администрация Ульяновска должны оперативно просчитать ущерб и мобилизовать рабочие бригады для восстановления поврежденных объектов. Минсоцразвития поручено проработать вопросы адресной социальной поддержки пострадавших.

В северной части города перекрыто движение на ряде улиц. Также повреждена контактная сеть трамвайных путей — ремонтные службы ведут восстановительные работы; власти рассчитывают вернуть движение трамваев в течение суток. При этом функционирование основных систем жизнеобеспечения и снабжения коммунальными ресурсами не нарушено.

Система здравоохранения региона переведена в режим особой готовности. По уточненным данным, в результате атаки ранения получили восемь человек, из них четверо госпитализированы — врачи проводят необходимые операции.

Георгий Портнов