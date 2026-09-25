В связи с массовой атакой БПЛА на Ульяновск возбуждено уголовное дело о теракте

Главным следственным управлением СКР по факту массированной атаки вооруженных формирований Украины на Ульяновскую область возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). Об этом в пятницу сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ИЦ СКР отмечает, что в ночь на 25 сентября украинские боевики, применив беспилотные летательные аппараты, нанесли многочисленные удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилому фонду Ульяновска. Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. В результате произошедшего пострадали мирные граждане. Как сообщал губернатор региона Алексей Русских, пострадали восемь человек, из них двое несовершеннолетних — 14 и 17 лет. Силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты десятки БПЛА.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, следователями и криминалистами СК России на местах происшествия проводится комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления. «Действиям каждого причастного будет дана принципиальная уголовно-правовая оценка», — отмечают в СКР.

Андрей Васильев, Ульяновск