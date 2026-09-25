Экспорт китайских автомобилей вырос в августе на 53%
В августе экспорт автомобилей из КНР достиг 2,1 млн, увеличившись на 53% по сравнению с прошлым годом. Об этом написало Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.
Экспорт китайских электромобилей в этот период вырос на 33%, составив 284,6 тыс. Больше всего электромобилей было экспортировано в Азию (108,8 тыс., рост на 2,5%), а самый значительный рост был в случае с Европой — экспорт туда вырос на треть, достигнув 94,9 тыс. При этом в ЕС действуют пошлины на них в размере до 35,3% (сверх стандартных 10%).
В августе The Wall Street Journal писала, что из-за роста экспорта китайских автомобилей в мире не хватает специализированных судов для их перевозки. Эксперты отмечают, что резкому увеличению китайского автоэкспорта способствует в числе прочего снижение спроса в самой КНР. Также многие аналитики предупреждают, что китайской экономике грозит кризис перепроизводства, в том числе в автомобильной отрасли.
Быстрое расширение поставок связано с избытком предложения внутри КНР. В 2026 году замедление продаж усилило затоваривание, поэтому производители стали активнее искать зарубежные каналы сбыта; по оценке августа 2026 года, китайские мощности позволяют выпускать около 25 млн электромобилей и гибридов в год при внутреннем спросе примерно в 12 млн. Эксперты сравнивают экспорт в такой ситуации с «клапаном для сброса давления» сокращающегося внутреннего спроса.
Дополнительным фактором стала прежняя поддержка автомобильной отрасли: аналитики связывали ее интенсивность с темпами экспорта, который в 2017–2024 годах вырос в четыре раза по сравнению с предыдущей восьмилеткой. Пошлины ЕС ограничивают прямые поставки, но не делают европейский рынок недоступным: одним из способов сохранить конкурентоспособность может быть организация производства в третьих странах, пока ограничения не распространяются на всю цепочку экспорта.