Экспорт китайских автомобилей вырос в августе на 53%

В августе экспорт автомобилей из КНР достиг 2,1 млн, увеличившись на 53% по сравнению с прошлым годом. Об этом написало Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

Экспорт китайских электромобилей в этот период вырос на 33%, составив 284,6 тыс. Больше всего электромобилей было экспортировано в Азию (108,8 тыс., рост на 2,5%), а самый значительный рост был в случае с Европой — экспорт туда вырос на треть, достигнув 94,9 тыс. При этом в ЕС действуют пошлины на них в размере до 35,3% (сверх стандартных 10%).

В августе The Wall Street Journal писала, что из-за роста экспорта китайских автомобилей в мире не хватает специализированных судов для их перевозки. Эксперты отмечают, что резкому увеличению китайского автоэкспорта способствует в числе прочего снижение спроса в самой КНР. Также многие аналитики предупреждают, что китайской экономике грозит кризис перепроизводства, в том числе в автомобильной отрасли.

Яна Рождественская