FA: Китаю грозит глобальный кризис из-за перепроизводства

Китайская экономика приближается к переломному моменту: дальнейшее ускорение экспорта может столкнуться с ограниченными возможностями мирового спроса и спровоцировать новую волну торговых конфликтов. К такому выводу пришел Foreign Affairs, проанализировав зависимость экономики КНР от промышленного производства и внешних рынков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura / Reuters Фото: Go Nakamura / Reuters

За последние два десятилетия торговый профицит Китая достиг рекордных значений. В 2025 году он составил почти $1,2 трлн. При этом на КНР приходится около 30% мирового промышленного производства, а к 2030 году показатель может вырасти до 45%. По оценке ОЭСР, значительная часть роста китайской промышленности обеспечена государственными субсидиями.

Издание отмечает, что компании продолжают расширять выпуск продукции даже при снижении рентабельности. Наиболее ярко проблема проявляется в автомобильной отрасли: Китай располагает мощностями примерно для производства 25 млн электромобилей и гибридов в год при внутреннем спросе около 12 млн. В целом производственные возможности страны достигают примерно 55 млн автомобилей в год.

Рост китайского экспорта уже усиливает торговое давление на партнеров. В ЕС действуют пошлины на китайские электромобили, а немецкий экспорт автомобилей в КНР с 2022 по 2025 год сократился на 66%. По оценке Foreign Affairs, дальнейшее расширение торговых барьеров может привести к дефициту внешнего спроса на китайские товары и ударить по странам — поставщикам сырья. При предыдущем замедлении китайских инвестиций в 2012–2015 годах цены на медь снизились более чем на 40%, нефть — более чем на 60%, железную руду — более чем на 70%.