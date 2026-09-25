Иркутской области на 2026 год направят более 37,5 млрд рублей целевых трансфертов

В федеральном бюджете на 2026 год для Иркутской области предусмотрено более 37,5 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов. Также региону выделен бюджетный кредит на пополнение казны на сумму 12,2 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи главы области Игоря Кобзева с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

В текущем году региону было списано около 4,3 млрд руб. задолженности. Кроме того, срок погашения оставшейся части долга в размере 980 млн руб. перенесен с 2026 года на 2030 год.

По словам главы Иркутской области, бюджет сохраняет социальную направленность. В числе основных приоритетов остаются выполнение обязательств перед населением и реализация национальных проектов. Особое внимание уделяется комплексной поддержке участников СВО и членов их семей.

Ранее депутаты законодательного собрания Иркутской области утвердили бюджет региона на 2026 год. Согласно документу, доходы составят 284,6 млрд руб., из которых собственные налоговые и неналоговые поступления оцениваются в 247 млрд руб. (около 87% от общего объема). Расходы запланированы в объеме 310,5 млрд руб.

Лолита Белова