ЕР выдвинет Евгения Люлина на пост председателя нижегородского парламента

«Единая Россия» выдвинет председателя заксобрания Нижегородской области седьмого созыва Евгения Люлина на должность председателя восьмого созыва. Об этом сообщили в партии по итогам заседания президиума регионального политсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Планируется, что должность руководителя фракции сохранит Алексей Антонов. Эти решения направлены на согласование в президиум генсовета партии.

Сенатором от заксобрания единороссы выдвинут Ольгу Щетинину, которая сейчас в Совете Федерации состоит как представитель облправительства. Заксобрание седьмого созыва представляет пока Дмитрий Краснов, который вновь избрался депутатом ЗС НО.

Галина Шамберина