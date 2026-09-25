ЕР выдвинет Евгения Люлина на пост председателя нижегородского парламента
«Единая Россия» выдвинет председателя заксобрания Нижегородской области седьмого созыва Евгения Люлина на должность председателя восьмого созыва. Об этом сообщили в партии по итогам заседания президиума регионального политсовета.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Планируется, что должность руководителя фракции сохранит Алексей Антонов. Эти решения направлены на согласование в президиум генсовета партии.
Сенатором от заксобрания единороссы выдвинут Ольгу Щетинину, которая сейчас в Совете Федерации состоит как представитель облправительства. Заксобрание седьмого созыва представляет пока Дмитрий Краснов, который вновь избрался депутатом ЗС НО.