Новосибирский СибНИА будет ежегодно модернизировать до восьми самолетов Ан-2

Реставрация и ремоторизация самолетов Ан-2 для нужд авиакомпании «Аврора» будет осуществляться на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина. Об этом в интервью изданию «Эксперт» рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По словам чиновника, в рамках программы планируется ежегодно модернизировать от шести до восьми воздушных судов этого типа. Проект предполагает создание обновленной версии машины, которая получит российский двигатель, винт, современную авионику, новый салон и элементы конструкции из композитных материалов.

В СибНИА рассказали «Ъ», что модифицированные самолеты Ан-2 в настоящее время могут эксплуатироваться только в ограниченном формате — для выполнения работ по охране лесов от пожаров, санитарной авиации и мониторинга инфраструктуры. Коммерческая перевозка пассажиров и грузов на этих бортах временно исключена. Возобновление коммерческих рейсов станет возможным только после внесения необходимых изменений в сертификат типа воздушного судна. Работа над этим сегодня ведется силами института, который с 2026 года является держателем сертификата на воздушное судно типа Ан-2 № FATA-010165A.

Лолита Белова