Инициативу по налогу для ПИФов распространят только на фонды для «квалов»

Инициатива Минфина, обязывающая ПИФы платить налог на прибыль в 15%, касается только закрытых и интервальных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с проектом поправок.

По словам собеседника агентства, вся сумма налога пойдет в федеральный бюджет. Управляющая компания должна будет передать сведения об удержанной сумме владельцу паев или депозитарию. При налогообложении пайщиков уплаченный налог будет зачитываться.

24 сентября Минфин внес в правительство пакет законопроектов о федеральном бюджете и налоговых инициативах. Одна из них коснулась рынка коллективных инвестиций. Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль. Он возникает только при выплате доходов пайщикам. В Минфин пояснил, что такая схема позволяет надолго откладывать уплату налогов.

Об инициативе Минфина — в материале «Пассивно-доходные фонды».