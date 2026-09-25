Инициативу по налогу для ПИФов распространят только на фонды для «квалов»
Инициатива Минфина, обязывающая ПИФы платить налог на прибыль в 15%, касается только закрытых и интервальных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с проектом поправок.
По словам собеседника агентства, вся сумма налога пойдет в федеральный бюджет. Управляющая компания должна будет передать сведения об удержанной сумме владельцу паев или депозитарию. При налогообложении пайщиков уплаченный налог будет зачитываться.
24 сентября Минфин внес в правительство пакет законопроектов о федеральном бюджете и налоговых инициативах. Одна из них коснулась рынка коллективных инвестиций. Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль. Он возникает только при выплате доходов пайщикам. В Минфин пояснил, что такая схема позволяет надолго откладывать уплату налогов.
Об инициативе Минфина — в материале «Пассивно-доходные фонды».
Предложенная конструкция переносит момент уплаты налога с этапа выплаты дохода пайщику на уровень самого фонда. При последующем налогообложении инвестора уже удержанную фондом сумму должны будут учесть через налоговый зачет, то есть сбор на уровне ПИФа не остается вне расчетов с владельцем пая.
Под 15%-ный налог предлагается подвести дивиденды, проценты по вкладам, выплаты по облигациям и цифровым правам, доходы от продажи имущества и долей участия, а также выплаты по договорам страхования и дарения. Речь идет не о любом обороте фонда, а о перечисленных пассивных доходах.
Интервальные фонды выкупают паи только в установленные периоды — например, раз в квартал, полгода или год,— и в большинстве случаев доступны только квалифицированным инвесторам. В 2022 году к доступным этой категории инвесторов закрытым фондам относили фонды недвижимости, прямых и венчурных инвестиций, кредитные и хедж-фонды; в них используются, в частности, займы, сложные сделки, высокорисковые бумаги и вложения в строящиеся объекты.