Число шахматных клубов в России за два года выросло почти на 40%

За два года число шахматных клубов в России увеличилось на 38% — с 360 до 496 организаций, следует из исследования «Яндекс Карт». Аналитики сравнивали данные за август 2024 и август 2026 года. Рост уникальных пользователей, открывавших карточки клубов, на 44% превысил общую динамику сервиса.

География клубов расширяется за пределы городов-миллионников: 304 из 496 организаций находятся вне крупнейших городов. Среди миллионников лидирует Москва — 101 клуб, Санкт-Петербург (18), Новосибирск и Екатеринбург (по 11).

Под шахматным клубом подразумевается не только коммерческая организация, но и секция или кружок при школе, доме культуры или другой площадке. Это объясняет распространение объединений за пределами крупных городов.