Три человека погибли при атаке ВСУ на гуманитарный конвой из Омской области

В результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону спецоперации, погибли трое жителей Тары, один человек ранен. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Инцидент произошел на территории Запорожья.

«Это огромное горе. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Поставил задачу главе района Евгению Николаевичу Лысакову и своему заместителю Ирине Павловне Варнавской оказать необходимую помощь семьям», — заявил господин Хоценко.

Илья Николаев