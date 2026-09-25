Деятели Свердловского рок-клуба могут стать почетными гражданами Екатеринбурга

На рассмотрение Екатеринбургской городской думы на получение статуса почетного гражданина Екатеринбурга выдвинуты президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов и лидер рок-группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин, сообщили в мэрии. Они стали организаторами мероприятий Года уральского рока, которые посвящены 40-летию клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Пантыкин Фото: София Паникова Николай Грахов (в центре) Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Александр Пантыкин Фото: София Паникова Николай Грахов (в центре) Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Николай Грахов также является основателем и генеральным директором радиостанции «Радио Си» и лауреатом всероссийской премии «Медиаменеджер года». Кроме того, он награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом».

Композитор Александр Пантыкин стал автором музыки к фильмам, спектаклям и мюзиклам, основателем студии Tutti Records и театра «Живой Театр», одним из создателей гимна Екатеринбурга. Он уже имеет статус почетного гражданина Свердловской области и заслуженного деятеля искусств РФ. Четырежды отмечен премией губернатора региона за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, а также национальной театральной премией «Золотая Маска» и почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом».

Звание почетного гражданина присваивается за особые заслуги или достижения, прославившие Екатеринбург и получившие широкое общественное признание. В этом году его будут присваивать накануне исторической даты основания города. «Искренне благодарю депутатов Екатеринбургской городской думы за поддержку этой инициативы. Мы опирались на сложившуюся практику вручения наград именно 18 ноября. Уверен, что закрепление этой традиции сделает исторический День города еще более значимым. Это не только подчеркнет торжественность момента, но и станет отличным поводом для всех горожан еще раз вспомнить богатую историю Екатеринбурга и гордиться тем, где мы живем»,— сказал мэр Алексей Орлов.

Ирина Пичурина