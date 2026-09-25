Число ДТП с такси снизилось на 40% в Свердловской области

В Свердловской области с января по сентябрь на 40% снизилось количество ДТП с участием легковых такси по сравнению с тем же периодом прошлого года — за девять месяцев в регионе зарегистрировано 39 таких аварий, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Ранения получили 56 человек (-37%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

С участием водителей без лицензии зарегистрировано восемь ДТП: ранения получили 13 человек, снижение на 51% (-51%). Кроме того, по вине водителей такси совершено 24 ДТП (-25%): в них были ранены 32 человека (-40%), а погибших по вине таксистов не было.

В этом году Госавтоинспекция совместно с Минтрансом и общественными организациями провела два рейда в отношении таксистов. В ходе одного из этапов при проверке более 2 тыс. автомобилей было обнаружено 18 таксистов без прав, из них 15 оказались иностранными гражданами. Зафиксировано 20 фактов перевозки пассажиров без разрешения. Проверки также коснулись более 200 иностранных водителей — было составлено два административных материала за нарушение правил пребывания на территории РФ. Во втором этапе цифры сопоставимы. Кроме того, 32 машины использовались без прохождения техосмотра. Помимо того, что таксисты несвоевременно проходят техосмотр, они вносят изменения в конструкцию автомобилей, устанавливая газобаллонное оборудование. Единичными стали случаи управления без российских водительских удостоверений, тогда как несколько лет назад такие водители выявлялись массово.

У таксопарков Свердловской области около 20-25% машин находятся в простое из-за нехватки водителей. Ситуация с дефицитом кадров сохраняется с 2022-2023 годов не только из-за отпусков таксистов и подработок, но и из-за их уходов в промышленный сектор и на специальную военную операцию (СВО).

Ирина Пичурина