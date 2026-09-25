Ставки по «Семейной ипотеке» в Удмуртии изменятся с 1 октября

Ставка по льготной программе «Семейная ипотека» для жителей Удмуртии с 1 октября будет варьироваться в диапазоне 2-10%. Аналогичные изменения затронут и другие регионы страны, сообщили в Минфине РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ведомство вводит дифференцированные ставки в зависимости от региона и суммы кредита, а также от количества детей. Максимальный срок субсидирования кредита будет ограничен 15 годами.

Для семей с одним ребенком в Удмуртии предлагается увеличить ставку до 10%. Кредитный «потолок» в данном случае — 6 млн руб. Семьи с двумя детьми в республике смогут рассчитывать на ипотеку на 8 млн руб. по ставке 8% годовых. Для тех, у кого трое детей, максимальная сумма кредита составит 10 млн руб. по ставке 6% годовых.

Семьи с четырьмя детьми смогут получить также 10 млн руб. на квартиру, но по сниженной ставке — 4%. Кредит по ставке 2% годовых смогут получить уже те, у кого пять и более детей. Максимальная сумма — 10 млн руб.

Напомним, банки в Удмуртии выдали в августе почти 1,2 тыс. ипотечных кредитов на 4,3 млрд руб. Объем выдачи вырос на 7% по сравнению с июлем, количество кредитов — на 1%.