Объем выдачи ипотеки в Удмуртии вырос на 7% в августе

Банки в Удмуртии выдали в августе почти 1,2 тыс. ипотечных кредитов на 4,3 млрд руб. Объем выдачи вырос на 7% по сравнению с июлем, количество кредитов — на 1%. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средний размер ипотечного кредита в республике составил 3,6 млн руб., увеличившись за месяц на 6%. Средний срок кредитования сократился с 251 до 248 месяцев. В августе Удмуртия заняла 28-е место среди регионов России по объему выданных ипотечных кредитов.

За восемь месяцев жители Удмуртии оформили 9,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 34,4 млрд руб. Средний размер кредита за этот период составил 3,6 млн руб., средний срок — 258 месяцев.