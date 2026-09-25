Водитель тягача ответит в суде за гибель трех человек в ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области суд рассмотрит дело о ДТП, в результате которого три человека погибли и еще двое пострадали. Его виновником следствие считает 49-летнего водителя тягача DAF, по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое повлекло смерть двух или более лиц) ему грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Авария произошла 5 декабря прошлого года на 91-м км трассы Р-255 «Сибирь» (Мошковский район). Как рассказали в прокуратуре региона, 49-летний житель Краснодарского края, управляя тягачом DAF с прицепом с грузом весом около 16 тонн, выехал на встречную полосу и протаранил Toyota Avensis.

В результате ДТП погибли три человека, в том числе двухлетний ребенок, двое несовершеннолетних с различными травмами доставлены в местную больницу.

Илья Николаев