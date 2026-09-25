Число ломбардов в российских городах-миллионниках выросло на 6% за год

Одновременно с сокращением ювелирной розницы в крупных городах растет число ломбардов. Согласно подсчетам 2ГИС, на начало сентября 2026 года в российских городах-миллионниках было 3,8 тыс. таких точек, на 6% больше, чем год назад. Спрос на их услуги растет на фоне регуляторных ограничений в отношении микрофинансовых организаций. Согласно данным Центробанка, во втором квартале 2026 года портфель ломбардов достиг 126 млрд руб., увеличившись на 34% год к году. За этот период компании заключили 4,9 млн договоров займа, что на 7% больше год к году.

95% выдач в ломбардах приходится именно на ювелирные изделия, отмечает основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Среди украшений в топе цепи, браслеты и изделия без камней, говорит операционный директор «Мосгорломбарда» Евгений Фомин. По его словам, сдача таких предметов в ломбард становится выгодной на фоне роста цен на драгоценные металлы.

Часть клиентов ломбардов используют их как точку сбыта: они сдают туда сломанные или ненужные украшения, продать которые самостоятельно почти нереально, отмечает Алексей Родин. При этом у самих ломбардов сейчас растет спрос и на покупку изделий, добавляет Евгений Фомин. Он связывает это с общим ростом популярности ресейла.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тонкая работа».