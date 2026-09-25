Тонкая работа

Число ювелирных магазинов и мастерских в российских городах-миллионниках за год сократилось на 4,5%, до 7,9 тыс. С рынка ушли некоторые небольшие компании, а оставшимся сетям приходится оптимизировать расходы из-за снижения продаж и перетекания спроса в онлайн. Параллельно в крупных городах растет число ломбардов. Их услуги становятся все популярнее из-за ужесточения условий выдачи микрозаймов и роста цен на драгоценные металлы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

К сентябрю 2026 года число ювелирных магазинов и мастерских в 16 крупнейших городах России снизилось на 4,5% год к году, до 7,9 тыс. точек, подсчитали для “Ъ” в 2ГИС. Сокращение коснулось преимущественно розницы: число ювелирных мастерских уменьшилось только на 2%.

Сложившаяся ситуация обусловлена уходом небольших игроков, поясняют в NF Group: точки закрыл PanClub (бывшая Pandora), сворачивает сеть Viva la Vika. При этом крупнейшие ритейлеры, занимающие более 70% рынка, продолжают расширяться, отмечают в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР). Sunlight за год открыл 28 магазинов, увеличив сеть на 3%, а Sokolov вырос на 10% по сравнению с началом 2025 года — до 1,1 тыс. точек.

Оптимизация ювелирной розницы продиктована спадом продаж в физических магазинах: по данным «Чек Индекса», число покупок украшений за январь—август упало на 6% год к году. Спрос смещается в интернет, где число заказов выросло на 10%. У Sokolov на долю онлайн приходится уже около 40% оборота, у Sunlight продажи через сайт и приложение выросли на 10,5%.

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В этих условиях сохранять часть офлайн-магазинов ювелирным ритейлерам становится невыгодно. По оценке руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, аренда площади, подходящей под ювелирный магазин, может быть на уровне 80–450 тыс. руб. за 1 кв. м в год в зависимости от локации. Обычно такие торговые точки занимают 40–250 кв. м в торговом центре, так что годовые расходы на аренду могут достигать 100 млн руб. в год. Впрочем, сейчас дефицита торговых площадей на рынке нет, поэтому многие арендодатели идут по пути снижения ставок, говорит директор по продажам Sokolov Сергей Котепахов.

Одновременно с сокращением ювелирной розницы в крупных городах растет число ломбардов. Согласно подсчетам 2ГИС, на начало сентября 2026 года в российских городах-миллионниках было 3,8 тыс. таких точек, на 6% больше, чем год назад. Спрос на их услуги растет на фоне регуляторных ограничений в отношении микрофинансовых организаций (см. “Ъ” от 15 июля). Согласно данным Центробанка, во втором квартале 2026 года портфель ломбардов достиг 126 млрд руб., увеличившись на 34% год к году. За этот период компании заключили 4,9 млн договоров займа, что на 7% больше год к году.

95% выдач в ломбардах приходится именно на ювелирные изделия, отмечает основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Среди украшений в топе цепи, браслеты и изделия без камней, говорит операционный директор «Мосгорломбарда» Евгений Фомин. По его словам, сдача таких предметов в ломбард становится выгодной на фоне роста цен на драгоценные металлы.

Часть клиентов ломбардов используют их как точку сбыта: они сдают туда сломанные или ненужные украшения, продать которые самостоятельно почти нереально, отмечает Алексей Родин. При этом у самих ломбардов сейчас растет спрос и на покупку изделий, добавляет Евгений Фомин. Он связывает это с общим ростом популярности ресейла.

Виктория Колганова, Ксения Дементьева