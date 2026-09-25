Число ювелирных магазинов в крупных городах России за год сократилось на 4,5%

К сентябрю 2026 года число ювелирных магазинов и мастерских в 16 крупнейших городах России снизилось на 4,5% год к году, до 7,9 тыс. точек, подсчитали для “Ъ” в 2ГИС. Сокращение коснулось преимущественно розницы: число ювелирных мастерских уменьшилось только на 2%.

Сложившаяся ситуация обусловлена уходом небольших игроков, поясняют в NF Group: точки закрыл PanClub (бывшая Pandora), сворачивает сеть Viva la Vika. При этом крупнейшие ритейлеры, занимающие более 70% рынка, продолжают расширяться, отмечают в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР). Sunlight за год открыл 28 магазинов, увеличив сеть на 3%, а Sokolov вырос на 10% по сравнению с началом 2025 года — до 1,1 тыс. точек.

Оптимизация ювелирной розницы продиктована спадом продаж в физических магазинах: по данным «Чек Индекса», число покупок украшений за январь—август упало на 6% год к году. Спрос смещается в интернет, где число заказов выросло на 10%. У Sokolov на долю онлайн приходится уже около 40% оборота, у Sunlight продажи через сайт и приложение выросли на 10,5%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тонкая работа».