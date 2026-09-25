В двух аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты

В московских аэропортах Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщает Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, сообщили в ведомстве.

Ограничения во Внуково ввели около полуночи, в Домодедово — около 1:00 мск. Аэропорты обслуживали авиарейсы по согласованию с «соответствующими органами».

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, всего с начала суток на пути к столице было сбито 17 беспилотников.