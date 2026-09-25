ХК «Сибирь» уступил по буллитам «Ак Барсу» в матче КХЛ

ХК «Сибирь» уступил «Ак Барсу» в матче КХЛ в серии буллитов. Встреча команд завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«Неплохая по содержанию игра, ребята старались, бились, молодцы. Жаль, что не дотерпели до конца, есть сожаление, что не выиграли игру в основное время», — прокомментировал итог матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

В составе новосибирцев две шайбы забросили Сергей Попов и Михаил Орлов. В турнирной таблице Восточной конференции новосибирская команда располагается на восьмой строчке. В следующем матче 27 сентября «Сибирь» примет «Локомотив».

Александра Стрелкова