С 15 октября операторы могут начать блокировать звонки банков без маркировки

Минцифры попросило ЦБ проконтролировать исполнение всеми банками требования об обязательной маркировке массовых вызовов. Глава Минцифры Максут Шадаев обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой посодействовать в этом с целью «недопущения негативных социально-экономических последствий». Копия письма есть в распоряжении “Ъ”.

В своем письме министр указывает, что 16 сентября в Минцифры поступило коллективное обращение операторов «большой четверки» («Вымпелком», «МегаФон», МТС, «Т2 Мобайл»), в котором они предупреждают, что с 15 октября планируют блокировать вызовы крупнейших российских банков (Альфа-банк, ВТБ, ГПБ, «Ренессанс-кредит», Сбербанк, Совкомбанк, Т-Банк), так как они не заключили договоры на маркировку вызовов. Два собеседника “Ъ” на рынке подтвердили отправку письма операторами.

Операторы пишут, что сейчас более 90% компаний на банковском рынке и «почти 100%» других компаний уже заключили договоры на маркировку. При этом крупнейшие банки либо уклоняются от заключения договоров, либо заключили, но не исполняют их, что «подрывает работоспособность механизма маркировки» и «порождает недовольство населения ее отсутствием». Операторы просят министра проинформировать ЦБ об этом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деньги выводят на связь».