Производитель хлопьев Fitroo может обанкротиться

Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Фитроо», производителя готовых завтраков под брендом Fitroo. Уведомление опубликовано 24 сентября в реестре юридически значимых сведений. Размер долга в сообщении не приводится. В Сбербанке и «Фитроо» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

«Фитроо», согласно СПАРК, учреждено Шамилем Ахмедовым в 2021 году. Компания специализируется на выпуске готовых завтраков, но крупным игроком никогда не считалась. В первую очередь она известна из-за сотрудничества с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, фотография которого используется в дизайне упаковки кукурузных хлопьев Fitroo GoChamp. Также в линейке медово-кукурузные хлопья Ultimeal и готовый шоколадный завтрак Junicorn.

С 2026 года, согласно СПАРК, к «Фитроо» начали поступать иски от контрагентов, связанные с неисполнением обязательств по договорам перевозки, возмездного оказания услуг и поставки товаров. Общая сумма требований к компании — 86 млн руб. Один из контрагентов — дистрибутор напитков «Гифт» — в июле подал заявление о признании «Фитроо» банкротом из-за долга в 33 млн руб. В сентябре производство по делу прекращено в связи с погашением задолженности, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Завтраки сдались без боя».