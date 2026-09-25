Завтраки сдались без боя

Выпускавшая готовые завтраки с изображением бойца UFC Хабиба Нурмагомедова компания Fitroo может уйти с рынка. Заявление о ее банкротстве намеревается подать Сбербанк. Компания не смогла занять существенную долю в своем сегменте и, вероятно, столкнулась с общим падением спроса в категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Поляковский / Коммерсантъ Фото: Григорий Поляковский / Коммерсантъ

Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Фитроо», производителя готовых завтраков под брендом Fitroo. Уведомление опубликовано 24 сентября в реестре юридически значимых сведений. Размер долга в сообщении не приводится. В Сбербанке и «Фитроо» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

«Фитроо», согласно СПАРК, учреждено Шамилем Ахмедовым в 2021 году. Компания специализируется на выпуске готовых завтраков, но крупным игроком никогда не считалась. В первую очередь она известна из-за сотрудничества с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, фотография которого используется в дизайне упаковки кукурузных хлопьев Fitroo GoChamp. Также в линейке медово-кукурузные хлопья Ultimeal и готовый шоколадный завтрак Junicorn.

В 2021 году Хабиб Нурмагомедов объявил о покупке Fitroo. «Надеюсь, что Fitroo станет мировым узнаваемым брендом»,— цитировало тогда спортсмена издание Men Today. В 2022 году, по данным СПАРК, 50% «Фитроо» получил Абдула Нурмагомедов, который, вероятно, представлял интересы бойца UFC. Он также участвовал в бизнесе по выпуску одежды под брендом Eagle Legend (ООО «Игл Мерч»), продвигавшимся с помощью спортсмена. Прозвище Хабиба Нурмагомедова для участия в боях — Орел. Сейчас единственным владельцем ООО «Фитроо», впрочем, выступает Башир Ахмедов.

Бизнес «Фитроо», как следует из бухгалтерской отчетности, резко вырос в 2024 году: выручка увеличилась почти в 11 раз, до 520,8 млн руб., чистая прибыль составила 61,6 млн руб. Но в 2025 году при росте выручки на 10%, до 573,4 млн руб., компания «Фитроо» отчиталась о чистом убытке в размере 246,6 млн руб. Долгосрочные обязательства компании за 2025 год увеличились почти в два раза, до 162,4 млн руб.

С 2026 года, согласно СПАРК, к «Фитроо» начали поступать иски от контрагентов, связанные с неисполнением обязательств по договорам перевозки, возмездного оказания услуг и поставки товаров. Общая сумма требований к компании — 86 млн руб. Один из контрагентов — дистрибутор напитков «Гифт» — в июле подал заявление о признании «Фитроо» банкротом из-за долга в 33 млн руб. В сентябре производство по делу прекращено в связи с погашением задолженности, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Управляющий партнер бюро «Астериск» Владимир Хантимиров высоко оценивает вероятность возбуждения дела по заявлению Сбербанка. У банка есть процессуальное преимущество перед обычными контрагентами: ему достаточно подтвердить наличие просроченной задолженности по кредитному договору и соблюсти формальные условия, замечает он. Сумма требований при этом может начинаться от 2 млн руб., а просрочка превышать три месяца.

Владимир Хантимиров замечает, что наличие чистого убытка, исков от контрагентов и попыток подавать заявления о банкротстве ООО «Фитроо» в прошлом само по себе указывает на проблемы компании с платежеспособностью. Хотя банки, по его словам, часто бывают согласны на рефинансирование задолженности.

Если заявление Сбербанка о банкротстве ООО «Фитроо» действительно будет поддержано, то затем начнется конкурсное производство, а после — ликвидация, говорит ведущий юрисконсульт «Юрэнергоконсалт» Даниил Ермолаев. В процессе конкурсного производства имущество сможет получить банк как залоговый кредитор либо оно будет выставлено на торги.

Согласно NTech, в январе—июне 2026 года натуральные продажи готовых завтраков сократились на 1% год к году. В деньгах показали незначительный рост — на 4%. Наиболее востребованными брендами в категории по объему натуральных продаж аналитики называют «Ясно Солнышко» (12% продаж в первом полугодии), «Русский продукт» и «Любятово» (по 8%). В деньгах лидирует «Хрутка» (заменила бренд Nesquik в 2023 году).

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев