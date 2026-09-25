Сибуправтодор снова не получил заявок на капремонт моста за 1,2 млрд рублей
Вторая попытка ФКУ «Сибуправтодор» найти подрядчика для капитального ремонта моста на федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае не увенчалась успехом. На участие в конкурсе с начальной (максимальной) ценой контракта 1,2 млрд руб. не поступило ни одной заявки. Итоги процедуры планировалось подвести 28 сентября, говорится на портале госзакупок.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Это уже второй сорванный тендер — предыдущая аналогичная закупка была объявлена ведомством в июле, однако также осталась без внимания со стороны строительных компаний.
Согласно конкурсной документации, работы должны быть выполнены в три этапа и завершены к 30 октября 2028 года. Проект включает укрепление насыпи и опор, ремонт пролетного строения и мостового полотна, а также обустройство дороги, систем освещения и водоотведения. На период проведения работ подрядная организация обязана возвести временный мост и построить объездную дорогу для обеспечения движения транспорта.
Источник финансирования капремонта моста — бюджет Российской Федерации. Размер аванса составляет 20%.