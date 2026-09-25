Сибуправтодор снова не получил заявок на капремонт моста за 1,2 млрд рублей

Вторая попытка ФКУ «Сибуправтодор» найти подрядчика для капитального ремонта моста на федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае не увенчалась успехом. На участие в конкурсе с начальной (максимальной) ценой контракта 1,2 млрд руб. не поступило ни одной заявки. Итоги процедуры планировалось подвести 28 сентября, говорится на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Это уже второй сорванный тендер — предыдущая аналогичная закупка была объявлена ведомством в июле, однако также осталась без внимания со стороны строительных компаний.

Согласно конкурсной документации, работы должны быть выполнены в три этапа и завершены к 30 октября 2028 года. Проект включает укрепление насыпи и опор, ремонт пролетного строения и мостового полотна, а также обустройство дороги, систем освещения и водоотведения. На период проведения работ подрядная организация обязана возвести временный мост и построить объездную дорогу для обеспечения движения транспорта.

Источник финансирования капремонта моста — бюджет Российской Федерации. Размер аванса составляет 20%.

Лолита Белова