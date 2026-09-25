В Ульяновске в результате атаки БПЛА повреждены промышленные и гражданские объекты

В Ульяновске продолжается отражение массированной атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских, отметив, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы ведут активные действия. Жителей призвали соблюдать меры безопасности.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В результате инцидента зафиксированы повреждения объектов промышленной и гражданской инфраструктуры. Работают оперативные службы, занимающиеся ликвидацией последствий. Сообщается о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

Для координации действий создан специальный штаб.

Андрей Сазонов