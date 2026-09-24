Представитель Дмитриева назвал фейком данные о трехсторонних переговорах в США
Никакие переговоры с участием представителей России, Украины и США в Нью-Йорке не запланированы, сообщил представитель главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Накануне о переговорах в таком формате сообщили украинские СМИ.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут»,— указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале господина Дмитриева.
Кирилл Дмитриев вылетел в США вечером 23 сентября, писал Reuters. Источники ZN.UA утверждают, что там он может встретиться с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также руководителем офиса украинского президента Кириллом Будановым и главой СНБО Рустемом Умеровым. Основной темой встречи они называли прекращение ударов по энергетическим объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios назвал энергетическое перемирие одной из неотложных мер для деэскалации, на которой настаивает администрация президента США Дональда Трампа. Кроме того, Белый дом призывает возобновить работу Черноморского зернового коридора и провести трехстороннюю встречу по урегулированию конфликта.
По словам собеседника Reuters, цель поездки Кирилла Дмитриева — поддержать российско-американский диалог и усилия по урегулированию конфликта на Украине. По данным агентства, для этого он должен провести переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, то есть подтвержденный формат контактов пока выглядит двусторонним.
В августе 2026 года Дмитриев говорил, что трехсторонняя встреча может понадобиться только для фиксации уже достигнутых договоренностей. В этой конструкции текущие контакты с американскими представителями относятся к рабочему диалогу, а не обязательно означают подготовку общей встречи России, Украины и США.