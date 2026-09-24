Представитель Дмитриева назвал фейком данные о трехсторонних переговорах в США

Никакие переговоры с участием представителей России, Украины и США в Нью-Йорке не запланированы, сообщил представитель главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Накануне о переговорах в таком формате сообщили украинские СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут»,— указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале господина Дмитриева.

Кирилл Дмитриев вылетел в США вечером 23 сентября, писал Reuters. Источники ZN.UA утверждают, что там он может встретиться с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также руководителем офиса украинского президента Кириллом Будановым и главой СНБО Рустемом Умеровым. Основной темой встречи они называли прекращение ударов по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios назвал энергетическое перемирие одной из неотложных мер для деэскалации, на которой настаивает администрация президента США Дональда Трампа. Кроме того, Белый дом призывает возобновить работу Черноморского зернового коридора и провести трехстороннюю встречу по урегулированию конфликта.