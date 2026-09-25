Пезешкиан допустил отказ Ирана от высокообогащенного урана при соглашении с США
Иран может отказаться от высокообогащенного урана в случае достижения договоренностей с США, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
«В рамках международного права, на основе Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать все, что от нас требуется»,— сказал президент Ирана в разговоре с Fox News.
По его словам, Тегеран стремится к заключению сделки, которая соответствовала бы рамкам международного права. На большее иранская сторона не претендует, уточнил президент. Господин Пезешкиан также опроверг планы Ирана по созданию ядерного оружия.
23 сентября, выступая на сессии Генассамблеи ООН, Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не считает ядерное оружие гарантом обеспечения безопасности. Однако он добавил, что Тегеран против запрета на изучение ядерной сферы.
В описанной конструкции отказ от высокообогащенного урана означал бы не только обещание не создавать оружие. Иран должен был бы прекратить обогащение до 60%, снизить его до уровня 3,67%, а накопленный уран предлагается разбавлять на своей территории под присмотром МАГАТЭ. В обмен на такие шаги предполагались бы смягчение санкций и доступ к замороженным зарубежным активам.
Проверка строилась бы на доступе инспекторов к ядерной инфраструктуре. Действующее соглашение о гарантиях между Ираном и МАГАТЭ будет охватывать и работы по разбавлению урана. Дополнительные требования к прозрачности ранее предусматривал заключенный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
Поэтому отказ от создания ядерного оружия и отказ от высокообогащенного урана — разные по содержанию обязательства: первое касается заявленной цели, а второе — уровня обогащения, обращения с уже накопленным материалом и процедур проверки. Сроки разбавления зависели бы от дальнейшего использования продукта, технических возможностей Ирана и готовности США выполнять свою часть договоренности.