Пезешкиан допустил отказ Ирана от высокообогащенного урана при соглашении с США

Иран может отказаться от высокообогащенного урана в случае достижения договоренностей с США, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

«В рамках международного права, на основе Договора о нераспространении ядерного оружия, мы будем соблюдать все, что от нас требуется»,— сказал президент Ирана в разговоре с Fox News.

По его словам, Тегеран стремится к заключению сделки, которая соответствовала бы рамкам международного права. На большее иранская сторона не претендует, уточнил президент. Господин Пезешкиан также опроверг планы Ирана по созданию ядерного оружия.

23 сентября, выступая на сессии Генассамблеи ООН, Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не считает ядерное оружие гарантом обеспечения безопасности. Однако он добавил, что Тегеран против запрета на изучение ядерной сферы.