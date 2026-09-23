Пезешкиан: Иран говорит «нет» ядерному оружию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны не считают ядерное оружие гарантом обеспечения безопасности. Однако, по его словам, Тегеран против запрета на изучение ядерной сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

«Иран не считает, что ядерное оружие обеспечит безопасность. Мы четко заявляем: нет ядерному оружию»,— сказал господин Пезешкиан в ходе выступления на Генассамблее ООН. «Атомные бомбы находятся в руках израильского режима, но инспекторов просят прибыть в Иран»,— подчеркнул он.

Одной из причин эскалации на Ближнем Востоке в феврале стал отказ Ирана от изменения ядерной программы, на чем наставили США и Израиль. Американский президент Дональд Трамп пытался вынудить Тегеран отказаться от обогащения урана, однако власти страны доказывали, что используют сырье только в мирных целях и разработкой ядерного оружия не занимаются.