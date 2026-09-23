Пезешкиан: Иран говорит «нет» ядерному оружию
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны не считают ядерное оружие гарантом обеспечения безопасности. Однако, по его словам, Тегеран против запрета на изучение ядерной сферы.
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«Иран не считает, что ядерное оружие обеспечит безопасность. Мы четко заявляем: нет ядерному оружию»,— сказал господин Пезешкиан в ходе выступления на Генассамблее ООН. «Атомные бомбы находятся в руках израильского режима, но инспекторов просят прибыть в Иран»,— подчеркнул он.
Одной из причин эскалации на Ближнем Востоке в феврале стал отказ Ирана от изменения ядерной программы, на чем наставили США и Израиль. Американский президент Дональд Трамп пытался вынудить Тегеран отказаться от обогащения урана, однако власти страны доказывали, что используют сырье только в мирных целях и разработкой ядерного оружия не занимаются.
Заявленный отказ от ядерного оружия не означает отказа Ирана от самой ядерной программы: Тегеран заявлял о намерении продолжать обогащение урана в рамках международного права. Поэтому практический смысл позиции Пезешкиана — разграничить военное применение атома и сохранение технологий обогащения, а не остановить ядерные работы полностью.
Доступ инспекторов МАГАТЭ остается отдельным обязательством Ирана по Договору о нераспространении ядерного оружия; дополнительные требования к прозрачности были закреплены в соглашении 2015 года. После выхода США из этого соглашения в 2018 году Тегеран ограничил доступ инспекторов, перестал отвечать на вопросы о расширении ядерной инфраструктуры и начал производить уран с обогащением до 60% вместо установленного соглашением уровня 3,67%, поэтому декларация об отказе от оружия сама по себе не устраняет спор о проверяемости программы.