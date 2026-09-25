Сенат США отклонил резолюцию с призывом прекратить войну с Ираном
Сенат США отклонил символическую резолюцию с призывом к президенту Дональду Трампу прекратить войну против Ирана, сообщает NBC News. Итоговый результат голосования составил 49 против 50.
Большинство республиканцев поддержали президента, хотя четыре члена партии поддержали демократов и выступили за прекращение войны. Сенатор Джон Феттерман, напротив, был единственным демократом, проголосовавшим против резолюции.
Инициатором резолюции выступил сенатор-демократ Тим Кейн. Ранее в сентябре проект поддержали 220 конгрессменов Палаты представителей, а 204 высказались против. В июле Палата представителей поддержала другую подобную резолюцию, однако документ таким же образом позже отклонили в Сенате (49 голосами против 47).
Этот документ выражает официальную позицию Конгресса и представляет собой символическое осуждение продолжающейся войны в Иране, отмечает NBC News. Даже если бы его одобрили в Сенате, документ бы не отправили к президенту на подпись.
Отклонение резолюции не создает для Дональда Трампа обязанности прекращать военные действия. Аналогичная инициатива сенатора Тима Кейна в марте 2020 года предусматривала вывод американских войск лишь при условии, что Конгресс не объявит войну или не примет специальное разрешение на применение военной силы. Такой механизм связывает продолжение военной операции с отдельным решением законодателей, но сам по себе не заменяет обязательный акт и не требует подписи президента.
Практическое значение подобных резолюций политическое. Белому дому пришлось бы учитывать обеспокоенность конгрессменов. В преддверии промежуточных выборов осенью 2026 года разногласия с частью республиканцев создают для президента политические риски. У Конгресса есть и бюджетный рычаг: парламентарии могут заблокировать выделение дополнительных 80 млрд долларов для Пентагона, поэтому спор о военных действиях способен перейти от декларации к борьбе за финансирование.