Сенат США отклонил резолюцию с призывом прекратить войну с Ираном

Сенат США отклонил символическую резолюцию с призывом к президенту Дональду Трампу прекратить войну против Ирана, сообщает NBC News. Итоговый результат голосования составил 49 против 50.

Большинство республиканцев поддержали президента, хотя четыре члена партии поддержали демократов и выступили за прекращение войны. Сенатор Джон Феттерман, напротив, был единственным демократом, проголосовавшим против резолюции.

Инициатором резолюции выступил сенатор-демократ Тим Кейн. Ранее в сентябре проект поддержали 220 конгрессменов Палаты представителей, а 204 высказались против. В июле Палата представителей поддержала другую подобную резолюцию, однако документ таким же образом позже отклонили в Сенате (49 голосами против 47).

Этот документ выражает официальную позицию Конгресса и представляет собой символическое осуждение продолжающейся войны в Иране, отмечает NBC News. Даже если бы его одобрили в Сенате, документ бы не отправили к президенту на подпись.