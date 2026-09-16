Палата представителей Конгресса США проголосовала за прекращение иранской войны

Палата представителей Конгресса США по инициативе демократов в третий раз приняла резолюцию с требованием о прекращении военных действий против Ирана. Она была принята 220 голосами против 204, причем за высказались семь республиканцев. Законодательная инициатива последовала после того, как был опубликован отчет Бюджетного управления Конгресса США, согласно которому военные действия против Ирана обошлись американским налогоплательщикам в $38 млрд. Резолюция не имеет обязательной силы и не остановит военные действия, однако может оказать существенное влияние на партийную борьбу в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Принятая 15 сентября резолюция — не столько юридический запрет на проведение военной операции против Ирана, сколько элемент политической борьбы в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Поводом для нового законодательного акта стал подробный отчет Бюджетного управления Конгресса, в котором говорится, что с 28 февраля по 1 августа этого года на иранскую войну было потрачено $38,1 млрд из бюджета, то есть из денег американских налогоплательщиков, которые и так возмущаются из-за возросших цен на бензин.

Как заявил член Комитета по иностранным делам палаты представителей демократ Грегори Микс во время дебатов по резолюции, «президент не монарх, и, если втягивает страну в затяжную кампанию и требует миллиардных ассигнований, он обязан прийти в Конгресс и доказать избирателям, почему их налоги должны сгорать на Ближнем Востоке».

После публикации отчета Бюджетного управления тема становится еще более острой. В документе проводится оценка стоимости военной операции США «Эпическая ярость» в Иране. В нем говорится, что основными статьями расходов на иранскую кампанию стали восполнение арсенала боеприпасов и эксплуатационные затраты. Особо отмечается, что конфликт вызвал критическое истощение американских систем ПВО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранской кампании выставили счет».