Где продавцы и покупатели ищут альтернативу маркетплейсам
Объемы электронной торговли в этом году уже вряд ли будут расти такими темпами, как раньше. Рынок тормозят не только общее охлаждение экономики, но и атаки БПЛА на инфраструктуру его крупнейших участников — Ozon и Wildberries. Продавцы вынуждены искать новые каналы сбыта, одним из которых неожиданно удалось стать офлайн-рознице. В том числе потому, что маркетплейсы уже не воспринимаются потребителями как гарантия получить наиболее низкую цену.
Если в 2023 году оборот российского рынка e-commerce, согласно Data Insight и Strategy Partners, увеличился на 50% в годовом выражении, то в 2024 году — на 39%, в 2025 году — на 19%. Прогноз на 2026 год — рост на 15%, до 15 трлн руб. Гендиректор «МойСклад» Аскар Рахимбердиев рассчитывает на рост онлайн-рынка в этом году на 20% против прошлогодних 28%.
Увеличение расходов потребителей на маркетплейсах тоже становится менее выраженным. В августе 2026 года, по данным «СберИндекса», номинальные траты увеличились на 17% в годовом выражении. В июле, например, аналогичный прирост оценивался в 25,6%, в июне — в 29,4%, в апреле и мае — в 31%.
Подробнее читайте в материале «Торговое многоточие».
Офлайн-розница становится альтернативой не потому, что покупатели полностью отказываются от онлайна, а потому, что каналы распределяются по типу задачи. Повседневные и срочные товары чаще покупают онлайн, тогда как за более сложными покупками по-прежнему идут в магазин, где выбор канала связан с особенностями самого товара.
Для продавцов такая модель означает возможность распределять продажи между несколькими каналами, когда конкуренция и снижение прибыльности маркетплейсов подталкивают их развивать собственные площадки — о такой мотивации говорилось еще в декабре 2023 года. Дополнительное ограничение для маркетплейсов связано с промоакциями: скидка не всегда формирует устойчиво низкую цену, а последующее повышение цен может обернуться переплатой для покупателя или потерями для продавца.