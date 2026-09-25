Где продавцы и покупатели ищут альтернативу маркетплейсам

Объемы электронной торговли в этом году уже вряд ли будут расти такими темпами, как раньше. Рынок тормозят не только общее охлаждение экономики, но и атаки БПЛА на инфраструктуру его крупнейших участников — Ozon и Wildberries. Продавцы вынуждены искать новые каналы сбыта, одним из которых неожиданно удалось стать офлайн-рознице. В том числе потому, что маркетплейсы уже не воспринимаются потребителями как гарантия получить наиболее низкую цену.

Если в 2023 году оборот российского рынка e-commerce, согласно Data Insight и Strategy Partners, увеличился на 50% в годовом выражении, то в 2024 году — на 39%, в 2025 году — на 19%. Прогноз на 2026 год — рост на 15%, до 15 трлн руб. Гендиректор «МойСклад» Аскар Рахимбердиев рассчитывает на рост онлайн-рынка в этом году на 20% против прошлогодних 28%.

Увеличение расходов потребителей на маркетплейсах тоже становится менее выраженным. В августе 2026 года, по данным «СберИндекса», номинальные траты увеличились на 17% в годовом выражении. В июле, например, аналогичный прирост оценивался в 25,6%, в июне — в 29,4%, в апреле и мае — в 31%.

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