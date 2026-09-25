Пивовары через «Опору России» просят разрешить ИП перевозку алкоголя

«Опора России» обратилась в Минфин с просьбой поддержать изменения в законодательство, которые позволят индивидуальным предпринимателям осуществлять перевозки пива и пивной продукции. Об этом говорится в письме организации на имя замминистра финансов Алексея Сазанова от 22 сентября (копия есть у “Ъ”). В Минфине “Ъ” оперативно не ответили.

Согласно закону о производстве и обороте алкоголя (171-ФЗ), заниматься его логистикой могут только организации, в число которых с правовой точки зрения ИП не входят, следует из письма «Опоры России». Предприниматели тем не менее занимались такой перевозкой: на них приходится до двух третей грузового автопарка, говорит председатель комиссии «Опоры России» по производству и обороту пивоваренной продукции Игорь Хавский.

Господин Хавский поясняет, что проблема появилась 1 сентября 2026 года, когда логистический рынок перешел на электронные перевозочные документы (ЭПД). Эксперт объясняет, что система физически не позволяет ИП получить необходимые разрешения. Сейчас перевозки алкоголя ИП продолжаются по бумажным накладным, объясняет собеседник “Ъ” в правительстве. Это, по его словам, вероятно, продлится в течение переходного периода, до 1 марта 2027 года. После предпринимателей начнут штрафовать за отсутствие электронных документов.

В дальнейшем, по словам источника “Ъ”, готовности разрешать перевозку алкоголя силами ИП у властей нет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спиртное ставят на колеса».