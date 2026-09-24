Путин выразил Токаеву соболезнования из-за гибели военнослужащих на Каспии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за гибели военнослужащих во время учений на Каспии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. В России разделяют их боль и скорбь»,— отмечается в документе.

В казахстанском секторе Каспийского моря с 22 сентября проходят учения «Оборона Каспия — 2026». В них участвуют свыше 500 военнослужащих, задействованы экипажи боевых кораблей, береговые подразделения, силы и средства береговой охраны погранслужбы КНБ.

Из-за резкого ухудшения погоды 24 августа во время учений военнослужащих унесло в море. По последним данным, погибли 12 человек, троих удалось спасти. В Казахстане объявили 25 сентября днем общенационального траура. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела.