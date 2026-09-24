Число погибших во время военных учений в Казахстане выросло до 12

Власти Казахстана уточнили данные о погибших во время учений ВМС на Каспии. Погибли 12 военнослужащих, троих удалось спасти, сообщила пресс-служба акимата (администрации) Мангистауской области.

Военнослужащих унесло в море во время выполнения учебно-боевой задачи «в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра», указано в сообщении. Еще двух человек продолжают искать подразделения ВМС, МЧС, авиация и другие службы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура. Детали происшествия будет устанавливать комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела.

В казахстанском секторе Каспийского моря с 22 сентября проходят учения «Оборона Каспия — 2026». В них участвуют свыше 500 военнослужащих, задействованы экипажи боевых кораблей, береговые подразделения, силы и средства береговой охраны погранслужбы КНБ.