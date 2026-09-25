“Ъ” оценил изменение госфинансирования партий после выборов в Госдуму

“Ъ” оценил, насколько эффективно партии расходовали деньги на выборы в Госдуму и как их итоги отразятся на госфинансировании тех, кто выполнил установленный для этого норматив. Согласно действующему законодательству, преодолевшим трехпроцентный барьер партиям положено ежегодное госфинансирование из расчета 152 руб. за один голос. Для большинства из них, за исключением «Единой России» (ЕР), эти средства являются основным источником дохода: на них приходится от 70% до 90% всех поступлений в партийные бюджеты.

Исходя из предварительных данных Центризбиркома (ЦИК) о результатах голосования, ЕР увеличила свой будущий ежегодный доход более чем на 1,5 млрд руб.— с 4,3 млрд до 5,9 млрд. В выигрыше также оказалась ЛДПР, чей заработок вырастет почти на 50% — с 646 млн до 907,5 млн руб.

Прибавили в доходах и «Новые люди», которые теперь смогут рассчитывать на 798,5 млн руб. (на протяжении последних пяти лет партия получала по 455,7 млн в год). Сократятся доходы у КПРФ (с 1,6 млрд до 1,4 млрд руб.) и «Справедливой России» (с 638,7 млн до 545,7 млн руб.).

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