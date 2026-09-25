Дорогие избиратели

“Ъ” оценил, насколько эффективно партии расходовали деньги на выборы в Госдуму и как их итоги отразятся на госфинансировании тех, кто выполнил установленный для этого норматив. Дороже всего голоса избирателей обошлись «Зеленым»: они потратили почти 64 руб. на один голос. А вот «Коммунистам России» симпатия их немногочисленных избирателей обошлась всего в 11,2 руб. за голос. Среди парламентских партий самой эффективной оказалась КПРФ, а самой расточительной — ЛДПР. Но в целом это была очень бедная кампания — как по объему вложенных средств, так и по содержанию, констатирует эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

“Ъ” подсчитал, какие суммы парламентские партии будут получать от государства по итогам выборов в Госдуму-2026. Согласно действующему законодательству, преодолевшим трехпроцентный барьер партиям положено ежегодное госфинансирование из расчета 152 руб. за один голос. Для большинства из них, за исключением «Единой России» (ЕР), эти средства являются основным источником дохода: на них приходится от 70% до 90% всех поступлений в партийные бюджеты.

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Исходя из предварительных данных Центризбиркома (ЦИК) о результатах голосования, ЕР увеличила свой будущий ежегодный доход более чем на 1,5 млрд руб.— с 4,3 млрд до 5,9 млрд. В выигрыше также оказалась ЛДПР, чей заработок вырастет почти на 50% — с 646 млн до 907,5 млн руб. Прибавили в доходах и «Новые люди», которые теперь смогут рассчитывать на 798,5 млн руб. (на протяжении последних пяти лет партия получала по 455,7 млн в год). Сократятся доходы у КПРФ (с 1,6 млрд до 1,4 млрд руб.) и «Справедливой России» (с 638,7 млн до 545,7 млн руб.).

Впрочем, в любом случае заработали парламентские партии больше, чем потратили.

Итоговые финансовые отчеты участников кампании еще не опубликованы, но последняя сводка ЦИКа о движении средств по счетам (по состоянию на 16 сентября, то есть за два дня до начала голосования) позволяет получить общее представление о предвыборных расходах. Из этих данных следует, что ни одна из партий не исчерпала установленный законом лимит трат на выборах в Госдуму (700 млн руб.). Ближе всех к этому лимиту подошла ЕР, чьи расходы составили 625,1 млн руб., хотя, возможно, в последние дни эта сумма еще выросла. В первую тройку также вошли ЛДПР и «Новые люди», опередившие КПРФ и «Справедливую Россию» (см. график).

В последние недели многие партии все-таки нарастили расходы на агитацию через теле- и радиовещание, до этого времени практически отсутствовавшие. Так, «Новые люди» в сентябре потратили по этой статье не менее 214,6 млн руб., а ЕР — 210 млн руб. А «Справедливая Россия» в этот период вложила в телеагитацию почти треть своего бюджета — 29 млн руб. У КПРФ в сентябре крупные расходы практически отсутствовали, а ЛДПР сделала ставку на изготовление и распространение печатных агитматериалов (20 млн руб.) и периодическую печать (7,8 млн). Кроме того, «Новые люди» и ЛДПР потратились на публичные мероприятия (4,7 млн и 4 млн руб. соответственно).

Непарламентские партии свели свои предвыборные расходы к минимуму в 6–7 млн руб., на этом фоне выделяются только «Зеленые» с бюджетом в 48,6 млн.

Если пересчитать эту сумму на заработанные партией голоса, то получится, что ей они обошлись дороже всего: 63,9 руб. за голос. А дешевле всего — 11,2 руб.— стоил один голос, отданный за «Коммунистов России». Они хотя и набрали немногим более 555 тыс. голосов, но и денег на эту кампанию практически не тратили. Среди парламентских партий меньше всего в расчете на один голос потратила КПРФ (13,5 руб.), а больше всего — ЛДПР (62,6 руб.).

Это была очень бедная кампания — как по объему вложенных средств, так и по содержанию, констатирует политолог Константин Калачев. Поскольку ее результат в принципе был предсказуем, то и смысла стараться большинство участников не видели, ограничившись работой в соцсетях и самыми доступными средствами, рассуждает эксперт: кто-то, как «Зеленые», ставил на сгенерированные искусственным интеллектом ролики, кто-то, как КПРФ,— на харизму вождя. В результате самыми условно эффективными оказались те партии, которые просто ничего не делали и позволили работать собственному бренду. А достойнее всех на этом фоне выглядела «Единая Россия» (16 руб. за один голос), заключает господин Калачев.

Анастасия Корня