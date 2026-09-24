Минфин хочет брать с ПИФов 15-процентный налог на прибыль с пассивных доходов
Минфин предложил обязать паевые инвестиционные фонды уплачивать налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Данное предложение ведомство прописало в бюджетный пакет законопроектов, который 24 сентября был внесен на рассмотрение в правительство. К пассивным доходам относятся: дивиденды, проценты по вкладам, выплаты по облигациям и цифровым правам, доходы от продажи имущества и реализации долей участия, выплаты по договорам страхования и дарения.
В настоящее время ПИФы не платят налог на прибыль с таких доходов. Это, как считает Минфин, создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами. Если налоговая нагрузка возникнет на уровне розничных фондов, привлекательность этих продуктов для широкого круга инвесторов заметно снизится, даже с учетом зачета уплаченного налога при налогообложении пайщиков, считают эксперты.
Подробности — в материале «Пассивно-доходные фонды».
Предлагаемая налоговая нагрузка будет уменьшать доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФов) еще до учета результата у пайщика. В расчетном сценарии при сохранении текущей ставки RUSFAR и объема активов доходность таких фондов снизится примерно на 2 процентных пункта — до 12% годовых, а поступления в бюджет составят около 60 млрд руб. за год.
Основной практический барьер — администрирование налога внутри фонда: оно усложнит операционные процессы и увеличит издержки. Для розничных фондов, рассчитанных на неквалифицированных инвесторов, такой порядок называют фактически неработоспособным с точки зрения привлечения населения к инвестициям. Для закрытых фондов порог окупаемости, по оценке участника рынка, вырастет с 500 млн до 0,8–1 млрд руб., что может замедлить открытие новых фондов и привести к закрытию части действующих.