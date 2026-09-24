Минфин хочет брать с ПИФов 15-процентный налог на прибыль с пассивных доходов

Минфин предложил обязать паевые инвестиционные фонды уплачивать налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Данное предложение ведомство прописало в бюджетный пакет законопроектов, который 24 сентября был внесен на рассмотрение в правительство. К пассивным доходам относятся: дивиденды, проценты по вкладам, выплаты по облигациям и цифровым правам, доходы от продажи имущества и реализации долей участия, выплаты по договорам страхования и дарения.

В настоящее время ПИФы не платят налог на прибыль с таких доходов. Это, как считает Минфин, создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами. Если налоговая нагрузка возникнет на уровне розничных фондов, привлекательность этих продуктов для широкого круга инвесторов заметно снизится, даже с учетом зачета уплаченного налога при налогообложении пайщиков, считают эксперты.

Подробности — в материале «Пассивно-доходные фонды».