Венгрия попросит США продлить разрешение на импорт российских энергоносителей

Власти Венгрии работают над тем, чтобы США продлили исключение из санкций, позволяющее Будапешту закупать энергоносители российского производства. Текущая лицензия истекает 21 ноября, сообщила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан.

По истечении срока американское правительство должно будет решить вопрос о ее продлении. «Мы работаем над продлением этого соглашения 21 ноября»,— сказала Анита Орбан в интервью венгерскому изданию Index.

Российская нефть поступает в Венгрию по трубопроводу «Дружба», а газ — через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Выданная США в ноябре 2025 года лицензия временно освобождает Будапешт от пошлин и других мер за их закупки на переходный период: за это время страна должна была диверсифицировать закупки энергоносителей. Министр экономики и энергетики страны Иштван Капитан считает, что Будапешт сможет полностью отказаться от российских нефти и газа к октябрю 2027 года.