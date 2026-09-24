Венгрия попросит США продлить разрешение на импорт российских энергоносителей
Власти Венгрии работают над тем, чтобы США продлили исключение из санкций, позволяющее Будапешту закупать энергоносители российского производства. Текущая лицензия истекает 21 ноября, сообщила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан.
По истечении срока американское правительство должно будет решить вопрос о ее продлении. «Мы работаем над продлением этого соглашения 21 ноября»,— сказала Анита Орбан в интервью венгерскому изданию Index.
Российская нефть поступает в Венгрию по трубопроводу «Дружба», а газ — через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Выданная США в ноябре 2025 года лицензия временно освобождает Будапешт от пошлин и других мер за их закупки на переходный период: за это время страна должна была диверсифицировать закупки энергоносителей. Министр экономики и энергетики страны Иштван Капитан считает, что Будапешт сможет полностью отказаться от российских нефти и газа к октябрю 2027 года.
Американское разрешение, о продлении которого просит Венгрия, устроено как годовая отсрочка от санкций, а не как бессрочная отмена ограничений. За этот период Венгрия должна диверсифицировать закупки энергоносителей и заключить контракты на поставку американского сжиженного природного газа примерно на $600 млн. Таким образом, продление сохраняет доступ к российским нефти и газу лишь как временное решение, а не заменяет переход к другим поставщикам.
Зависимость Венгрии от такого решения высока: в 2025 году на Россию приходилось около 90% ее нефтяного импорта. Из-за отсутствия выхода к морю страна получает нефть и газ только по трубопроводам. Без продления дальнейшие закупки окажутся под действием американских санкций. Еще в ноябре 2025 года венгерское правительство подготовило поправки, позволяющие при перебоях задействовать резервные автозаправки для критически важных потребителей.