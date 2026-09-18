Венгрия готова отказаться от российского газа к октябрю 2027 года

Правительство Венгрии сможет при необходимости выполнить требование Евросоюза об отказе от использования российского газа к установленному сроку — октябрю 2027 года. Об этом заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань в интервью изданию Telex.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Господин Капитань сообщил, что Венгрия ведет переговоры о наращивании поставок сжиженного природного газа (СПГ) с соседними странами, включая Румынию. По его словам, необходимая инфраструктура — трансграничные трубопроводы — тоже существует. «Если ситуация будет развиваться так, как ожидается сейчас, потребности Венгрии в газе могут и будут удовлетворены за счет других источников»,— отметил министр.

Венгрии еще предстоит увидеть, «возникнет ли необходимость» в полном отказе от российского газа, поскольку «заранее предсказать развитие событий сложно», отметил министр. При этом, заверил он, Россия остается основным источником СПГ, «поскольку это экономически эффективно». «Необходимо выяснить, с каких еще направлений его можно получать экономически выгодным способом»,— пояснил Иштван Капитань.

В январе 2026 года Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. В исключительных случаях члены ЕС смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027-го. Словакия и Венгрия выступали против инициативы.