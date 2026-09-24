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ХК «Автомобилист» проиграл «Северстали» и потерпел четвертое поражение подряд

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Череповце завершилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев.

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

В составе победителей дубль оформил Никита Попугаев (39:42, 56:51), еще дважды отличился Денис Ян (05:08, 57:13), одну шайбу забросил Данил Веряев (20:53).

У «Автомобилиста» отличились Кейл Клэг (04:17) и Александр Кадейкин (48:06).

Для «Автомобилиста» это поражение стало четвертым подряд. После восьми матчей екатеринбургский клуб имеет в активе шесть очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Северсталь» после восьми игр набрала семь очков и находится на седьмой позиции на Западе.

В следующей игре «Автомобилист» встретится со «Спартаком» в Москве 26 сентября.

Полина Бабинцева

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