Трамп призвал Тайвань не стремиться к признанию своей независимости

Президент США Дональд Трамп предостерег Тайвань от попыток добиться формального признания своей независимости. Он заявил, что не хочет, чтобы Тайбэй пытался заручиться помощью Соединенных Штатов в этом вопросе.

«Мы не ищем войн. Если оставить все как есть, думаю, Китай это устроит. Но мы не хотим, чтобы кто-то говорил: "Давайте провозгласим независимость, потому что нас поддерживают Штаты"»,— заявил господин Трамп в интервью Fox News.

Вместе с тем господин Трамп отказался подтвердить, будет ли он подписывать пакет военной помощи Тайваню на сумму $14 млрд. Американские законодатели предварительно одобрили его в прошлом году, но Белый дом до сих пор не дал ему ход.

В Министерстве иностранных дел Тайваня заявили, что приняли к сведению высказывания президента в адрес острова, передает Reuters. Там подчеркнули, что продажа американского оружия — это обязательство США по обеспечению безопасности, прямо прописанное в Законе об отношениях с Тайванем.

Сегодня закончился двухдневный визит Дональда Трампа в Пекин, во время которого он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что позиция США по Тайваню после поездки не изменилась.