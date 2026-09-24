Журналистам CNN, Politico и MS Now восстановили доступ в Белый дом
Репортерам трех американских СМИ — CNN, Politico и MS Now — восстановили доступ в Белый дом, следует из заявления американской администрации. Ранее суд в Вашингтоне признал неконституционным решение президента США Дональда Трампа об отстранении журналистов и постановил снять ограничения. Несмотря на это сотрудники Секретной службы США отказались пропускать журналистов на территорию Белого дома.
В администрации президента сообщили, что пропуска журналистов пресс-служба Белого дома оставила у КПП на входе, чтобы представители прессы могли их забрать. Активированные пропуска для прессы были доступны для получения у входа для прессы сразу же после их передачи. Об этом заявила руководитель группы Белого дома по работе с прессой Мики Стопперич, передает NBC News.
Дональд Трамп 18 сентября запретил корреспондентам CNN, Politico и MS Now доступ в Белый дом. Он обвинил их в публикации фейков о работе властей США. СМИ оспорили решение в суде, указывая на то, что решение американского лидера нарушает Первую поправку к Конституции США о свободе слова и печати. Другие медиа объявили бойкот Дональду Трампу: отказались транслировать его выступления или показывали их без звука.
Судебный запрет действует 14 дней и не позволяет чиновникам ограничивать доступ журналистов в Белый дом по своему решению. Тем самым порядок допуска временно поставлен под судебный контроль, а не оставлен исключительно на усмотрение администрации.
Судья отверг ссылку на национальную безопасность, поскольку администрация не представила фактических подтверждений, что отмена постоянных пропусков действительно защищает ее. Кроме того, суд указал, что затронутым СМИ, по всей видимости, не дали реальной возможности оспорить ограничение; в иске журналисты связывали это с требованиями Первой поправки и надлежащей правовой процедуры.