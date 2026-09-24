Журналистам CNN, Politico и MS Now восстановили доступ в Белый дом

Репортерам трех американских СМИ — CNN, Politico и MS Now — восстановили доступ в Белый дом, следует из заявления американской администрации. Ранее суд в Вашингтоне признал неконституционным решение президента США Дональда Трампа об отстранении журналистов и постановил снять ограничения. Несмотря на это сотрудники Секретной службы США отказались пропускать журналистов на территорию Белого дома.

В администрации президента сообщили, что пропуска журналистов пресс-служба Белого дома оставила у КПП на входе, чтобы представители прессы могли их забрать. Активированные пропуска для прессы были доступны для получения у входа для прессы сразу же после их передачи. Об этом заявила руководитель группы Белого дома по работе с прессой Мики Стопперич, передает NBC News.

Дональд Трамп 18 сентября запретил корреспондентам CNN, Politico и MS Now доступ в Белый дом. Он обвинил их в публикации фейков о работе властей США. СМИ оспорили решение в суде, указывая на то, что решение американского лидера нарушает Первую поправку к Конституции США о свободе слова и печати. Другие медиа объявили бойкот Дональду Трампу: отказались транслировать его выступления или показывали их без звука.