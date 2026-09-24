Суд вынесет приговор бывшему мэру Сочи по делу о взятках 5 октября
Мещанский суд Москвы вынесет приговор бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому 5 октября, сообщает корреспондент «Ъ». Прокуратура запросила для него 21 год колонии строгого режима, а для его жены, которая проходит по делу как пособница,— 16 лет колонии общего режима. Кроме того, гособвинитель потребовал назначить каждому штраф в размере 500 млн руб. Оба вину не признали.
Бывшему мэру вменяют получение взяток на сумму свыше 300 млн руб., легализацию преступных доходов и растрату (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, с 2022 по 2024 год ему передавали взятки крупные предприниматели и застройщики, опасаясь негативных последствий для своего бизнеса.
В январе 2026 года имущество супругов общей стоимостью свыше 1,6 млрд руб., обратили в доход государства. В перечень конфискованного вошли 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Москве, Ленинградской области и Санкт-Петербурге, включая элитное жилье вблизи Эрмитажа, пять автомобилей Mercedes, денежные средства и ювелирные украшения.
Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с сентября 2019 года по май 2024 года. В сентябре 2024 года он был арестован по делу о присвоении в особо крупном размере.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Взятки в особо курортных размерах».
По версии следствия, деньги передавались не только как разовые платежи, а в обмен на создание благоприятных условий для бизнеса и общее покровительство. В отношении застройщиков обвинение связывает это также с содействием в получении разрешений; с марта 2022 года по май 2024 года Алексей Копайгородский через супругу, как утверждается, получил от представителей коммерческих организаций 248 млн руб.
Один из эпизодов относится к ноябрю 2023 года: более 43 млн руб. были переданы не наличными, а в виде дома, земельного участка, ремонта и ежемесячных выплат. Активы оформлялись на Янину Копайгородскую, которую следствие считает посредником; в другом эпизоде Борис Юнанов, по версии следствия, передал 35 млн руб. за условия для компании ООО «Элиас Групп», после чего согласился платить по 2,5 млн руб. в месяц и передал еще 56,5 млн руб.
Отдельно следствие вменяет присвоение двух земельных участков в Сочи стоимостью не менее 26 млн руб.: их оформили на Янину Копайгородскую и знакомого юриста. Полученные средства, по данным следствия, легализовали через покупку недвижимости.