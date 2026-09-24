Суд вынесет приговор бывшему мэру Сочи по делу о взятках 5 октября

Мещанский суд Москвы вынесет приговор бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому 5 октября, сообщает корреспондент «Ъ». Прокуратура запросила для него 21 год колонии строгого режима, а для его жены, которая проходит по делу как пособница,— 16 лет колонии общего режима. Кроме того, гособвинитель потребовал назначить каждому штраф в размере 500 млн руб. Оба вину не признали.

Бывшему мэру вменяют получение взяток на сумму свыше 300 млн руб., легализацию преступных доходов и растрату (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, с 2022 по 2024 год ему передавали взятки крупные предприниматели и застройщики, опасаясь негативных последствий для своего бизнеса.

В январе 2026 года имущество супругов общей стоимостью свыше 1,6 млрд руб., обратили в доход государства. В перечень конфискованного вошли 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Москве, Ленинградской области и Санкт-Петербурге, включая элитное жилье вблизи Эрмитажа, пять автомобилей Mercedes, денежные средства и ювелирные украшения.

Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с сентября 2019 года по май 2024 года. В сентябре 2024 года он был арестован по делу о присвоении в особо крупном размере.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Взятки в особо курортных размерах».